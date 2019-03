VIDEO: Keikoppencarnavalstoet lokt opnieuw 15.000 toeschouwers LBR

31 maart 2019

20u05 2 Poperinge De Keikoppencarnavalstoet trok zondag door de Poperingse straten. Onder een stralende zon gaven de carnavalsverenigingen het beste van zichzelf. De O.V.D. Poperingse Paljasjes vierden hun 25ste verjaardag en werden bekroond met de eerste plaats.

Kilo’s confetti en snoep vlogen zondag de lucht in. Opnieuw kwamen een 15.000-tal toeschouwers de carnavalstoet meepikken. De organisatie blikt terug op een geslaagd weekend. “We zijn heel tevreden over onze Keikoppencarnavalstoet. We zagen heel veel enthousiaste mensen en hadden prachtig weer. De stoet is heel goed verlopen, er waren geen grote incidenten”, zegt Bart Meeuw van vzw Keikoppencarnaval. “Ook onze carnavalsfuif op zaterdagavond was een onverwacht succes. Er was een goeie ambiance en we waren aangenaam verrast. Het zou wel eens kunnen dat er volgend jaar een tweede editie van komt, maar dat is nog niet zeker. We moeten eerst nog evalueren. De inspanningen van het nieuwe bestuur werden beloond en daar zijn we tevreden over.”

Bankoverval

De Poperingse carnavalsverenigingen haalden ook dit jaar alles uit de kast om te schitteren tijdens de stoet. O.V.D. Vleterbeekvissers pakten uit met de bankoverval in Antwerpen en O.V.D. Flodders gingen op zoek naar de rosse centjes. O.V.D. Dubbeldeckers baseerden zich bij het programma ‘Blind Getrouwd’. O.V.D. Wietewoai’S haalden hun inspiratie bij het rollatortreffen op de Cyrusfeesten van vorig jaar. De hoofdprijs was ook dit jaar weggelegd voor de O.V.D. Poperingse Paljasjes: de kers op de taart voor de vereniging, die haar 25ste verjaardag vierde. Met een pauw op hun carnavalswagen trokken ze door de straten. “We zijn fier als een pauw. Enerzijds omdat we onze 25ste verjaardag vieren, maar ook omdat ons lid Stephanie dit jaar Prinses Carnaval is”, zeggen de leden van de O.V.D. Poperingse Paljasjes. “Stephanie maakte het ganse jaar promotie in een pauwenkostuum, dus daar hebben we ons wat op gebaseerd. Elk jaar proberen we met een mooie dans en zelfgemaakte kostuums deel te nemen aan de stoet. We doen mee om te winnen, maar het belangrijkste is dat we ons amuseren.”

De Frontierpekkers uit Abele vonden het ideale thema voor de carnavalsstoet in de verhuis van de administratie van de technische dienst naar het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg. Deze kan niet doorgaan in april, want tijdens de afwerkingsfase stelde de beleidscoördinator van de stad haarscheurtjes in het beton vast. “In de krant lazen we over de problemen met het stadsdepot. We vonden dit een leuk thema om mee aan de slag te gaan”, klinkt het bij de Frontierpekkers uit Abele. Opvallend is dat ook de schepenen en de burgemeester hier de draak mee staken. Zij daagden op in werkkledij met steunbalken om het depot te komen stutten.

Na de carnavalsstoet stond het jaarlijkse maschjern op het programma. Poperingenaars trekken dan gemaskerd en verkleed door het stadscentrum. “Het aantal mensen dat wil ‘maschjern’ loopt gelijk met vorig jaar en daar zijn we opnieuw heel tevreden mee”, besluit Bart Meeuw nog.