VIDEO. Brandweer trekt naar loodsbrand en ontdekt tot grote verbazing professionele wietplantage Hans Verbeke

24 februari 2019

08u36 9 Poperinge In de landelijke Meiboomstraat is zondagmorgen in alle vroegte brand uitgebroken in een vrijstaande loods achter een huis. Groot was de verbazing van de brandweermannen toen ze tijdens het blussen een professioneel uitgebouwde cannabisplantage vonden.

Het vuur werd iets voor 4 uur opgemerkt. “Toen we aankwamen, zagen onze mensen meteen dat het om een uitslaande brand ging”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. “De leidinggevende officier besliste onmiddellijk om extra tankwagens op te roepen om het vuur de baas te kunnen. De brand was vrij snel onder controle, maar de schade is groot. Een groot deel van het dak is vernield en ook binnen heeft de brand lelijk huisgehouden. Drie schapen overleefden het niet. Twee dieren stierven in de loods. Een derde schaap konden we evacueren, maar het dier overleed kort nadien. Omdat er in de loods een voorraad hooi en stro lag opgeslagen, moesten onze mensen nog geruime tijd ter plaatse blijven om alles netjes naar buiten te brengen en zorgvuldig na te blussen om heropflakkering te vermijden.”

200 cannabispotten in professioneel ingerichte plantage

Toen de dichte rook wat opklaarde en de blussers eindelijk wat zicht begonnen te krijgen, dachten ze onmiddellijk aan de tv-serie ‘Eigen Kweek’. Een deel van de loods was immers op professionele wijze ingericht als cannabisplantage. Er stonden om en bij de 200 potten, volgens het parket zonder planten. Onderzoek moet nu duidelijk maken of er eerder al geoogst werd. Het is ook lang niet zeker dat de bewoners van het huis op hetzelfde perceel iets met de plantage te maken hebben. De mensen in kwestie worden daarover ondervraagd.