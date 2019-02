VIDEO: 120 scholieren op eerste klimaatprotest in Poperinge Lagere en middelbare scholieren protesteren samen tegen het klimaat LBR

21 februari 2019

13u35 3 Poperinge ‘Red het klimaat, voor jullie kan ‘t geen kwaad, maar voor ons is het te laat’, klonk het deze voormiddag op de Grote Markt in Poperinge. 120 scholieren namen deel aan het eerste klimaatprotest in Poperinge.

De straten van Brussel worden al een hele tijd ingenomen door klimaatactivisten en milieubewegingen. Wiard Vanacker (17) en Lisa Vanhaste (17) uit het Onze-Lieve-Vrouwe instituut en Lore Vandenberghe (16) uit het Sint-College vonden dat het tijd was dat ook in Poperinge actie werd ondernomen. “Het is belangrijk dat we onze stem laten horen. Ik denk niet dat mensen beseffen hoe ernstig het gesteld is met ons klimaat. De opwarming van de aarde is niet normaal. De stijging gaat veel te vlug”, zegt Wiard Vanacker.

“Zoals heel vaak zullen de gevolgen eerst heel ernstig moeten zijn vooraleer de ernst van de situatie duidelijk wordt bij veel mensen. Verandering moet bij iedereen gebeuren en volgens ons zal dat niet ten volle gebeuren als de overheid het niet wettelijk vastlegt.” Zelf proberen Wiard, Lisa en Lore hun steentje bij te dragen tot een beter klimaat. “Ik probeer zoveel mogelijk de fiets te nemen en hanteer steevast een herbruikbare fles. Op school zit ik ook in de milieugroep”, vertelt Lisa. “Ook op school is er verandering nodig. Waarom nemen we niet de trein om een uitstap te maken in de plaats van met de bus?”, vraagt Wiard zich af.

Een 120-tal scholieren kwamen opdagen op de Grote Markt in Poperinge. “Dat is meer dan we hadden verwacht. Toen we hier arriveerden waren er echt niet veel mensen en hadden we wat schrik. Het is duidelijk dat deze problematiek echt wel leeft onder de jeugd. Het is daarom ook belangrijk om ons te laten horen.” Onder de aanwezigen waren ook twee klassen van de basisschool Freinetschool De Torteltuin. “Er werd bewust gekozen om deel te nemen aan de actie. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gingen die morgen naar het zwembad en op de terugweg werd er even halt gehouden. De doelstellingen die we op school willen bereiken kon gelinkt worden aan de actie. De liedjes die de kinderen op school leren en die een link hebben met het klimaat werden gezongen. Op die leeftijd hebben de kinderen benul van wat er aan de hand is”, zegt coördinator Philippe Gryson.

Ook Hannah Goens (16), Saar Delporte (16) en Charlot De Lee (16) waren donderdagvoormiddag van de partij. “De overheid moet werk maken van een beter en actiever klimaatbeleid, daarom zijn we hier vandaag. Het is belangrijk om aan te tonen dat het ernstig is en dat we iets moeten ondernemen. We hopen dat er verandering komt”, klinkt het bij de studenten van het OLVi. “We proberen zelf ons steentje bij te dragen. Zo gaan we met de fiets naar school, gebruiken we herbruikbare drinkflessen, hervullen we plastieken flesjes… Daarnaast letten we er op dat we producten kopen zonder veel verpakking.”

De organisatoren gingen in het verleden al naar Brussel naar de klimaatmars. “Op school is het één keer toegelaten om afwezig te zijn. We vonden het ook belangrijk om hier onze stem te laten horen. Een protest in Poperinge leek ons een goed idee”, zegt Lisa. “Het was niet de bedoeling om een tocht te maken, maar uiteindelijk gingen we toch even langs in het Sint-Janscollege en het Onze-Lieve-Vrouwe instituut. Dat gebeurde onder begeleiding van de politie. Jammer genoeg contacteerde de directie de politie, omdat we met de groep in school waren geweest”, vult Wiard aan. “Of de klimaatmarsen iets zullen uithalen? Ik ben redelijk cynisch, want ik denk van niet. Uiteraard hoop ik van wel, want verandering is meer dan nodig.”

Burgemeester Christof Dejaegher kwam ook even een kijkje nemen. “Er werd met de organisatoren aan tafel gezeten en we hebben hen laten weten dat we hen niet in de weg zouden staan. Ik heb hier helemaal niets op tegen. Waarom zou ik? Het is belangrijk dat de jongeren van zich laten horen en dat ze actie ondernemen.”