Verwarrende situatie aan kruispunt opgelost 03 mei 2018

Het kruispunt ter hoogte van de kleuterschool Kinderland in Poperinge werd onder handen genomen. "Naar aanleiding van de werken in de omgeving van de Hoppelandwijk werd het kruispunt met de TOC H-straat aangepakt", vertelt Kenny Gueuns, dienst mobiliteit. "De Katholieke Basisscholen Regio Poperinge bracht ons op de hoogte over het verwarrende kruispunt. Oorspronkelijk stond een driehoek uitgewerkt op de weg. Voor de weggebruikers was onduidelijk welke verkeersregels er nageleefd moesten worden. Voorrangsregels werden niet nageleefd en dat maakte het gevaarlijk. Als tijdelijke oplossing werden paaltjes geplaatst om een deel van het kruispunt af te sluiten. Tijdens de werken werd het voetpad doorgetrokken waardoor er nu een normaal kruispunt is." (LBR)