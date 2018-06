Vernieuwing bij partij Samen 12 juni 2018

Meerderheidspartij Samen heeft een resem nieuwe kandidaten voorgesteld.





Eerder werd al bekend gemaakt dat Bavo Vanden Broeck uit Reningelst en Nathalie Vandevoorde uit Roesbrugge een zitje in de gemeenteraad willen bemachtigen. "De zoektocht naar nieuwe kandidaten is altijd spannend. Zeker als je - zoals bij Samen- beslist hebt om voluit voor vernieuwing te gaan", vertelt Jurgen Vanlerberghe. "Toen ik er een half jaar geleden aan begon, wist ik dat ik niet minder dan 16 nieuwe mensen moest zoeken." De partij heeft maar liefst 7 kandidaten jonger dan 30 jaar. De jongste is Marieke Masson (18). Er is ook Jork Dewit (42) uitbater van Eeterij De Zwaan en Leila Nakkach (45) die zelfstandig uitbaatster is van de Textiel Dejaegher. Het Reningelstse koppel Bart Vanbrabant (50) en Marianne Cappoen (47) staan samen op de lijst. (LBR)