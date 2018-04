Verkoop Rode Kruis-stickers gestart 20 april 2018

Het Rode Kruis is begonnen met de jaarlijkse stickerverkoop om geld in te zamelen voor de lokale werkingen. Het stripfiguurtje Robbedoes siert de nieuwe sticker. Op tal van kruispunten worden de nieuwe stickers verkocht. Ook de leden van de afdeling Poperinge zijn opnieuw van de partij op diverse kruispunten in hun werkgebied. Naast Poperinge bestaat dat werkgebied ook uit de gemeenten Vleteren, Lo-Reninge en de Heuvellandse deelgemeenten Westouter, Loker en De Klijte. Tot en met 3 mei kan je de sticker kopen. Houd dus zeker vijf euro bij de hand als je de sticker met Robbedoes wil bemachtigen en het Rode Kruis wil steunen. (LBR)