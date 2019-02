Verkeershinder Priesterstraat op 18 en 19 februari LBR

13 februari 2019

In de Priesterstraat zal er op 18 en 19 februari verkeershinder zijn naar aanleiding van een rioolaansluiting. De hinder zal zich situeren in de Priesterstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 28. Van zodra de aansluiting gerealiseerd is, zal het verkeer terug opengesteld worden.