Verkeershinder door wegenwerken in Bruggestraat en Sint-Janskruisstraat LBR

12 februari 2019

16u40 0 Poperinge In de Bruggestraat en de Sint-Janskruisstraat worden deze week en volgende week enkele herstellingswerken en controles met een robot aan de riolering uitgevoerd.

De Sint-Janskruisstraat zal door de werken enkele uren afgesloten zijn. De aannemer zal proberen doorgaand verkeer mogelijk te maken in de Bruggestraat, tussen de Paardenmarkt en de Heilig-Hartstraat. Eventueel via de parkeerstroken, waar dan een parkeerverbod zal gelden. Als dit niet mogelijk is, wordt het verkeer omgeleid via de Komstraat.