Verkeershinder Casselstraat op 14 en 15 januari LBR

10 januari 2019

16u52 0

In de Casselstraat in Poperinge zal er op 14 en 15 januari verkeershinder zijn aan huisnummer 86 wegens rioleringswerken. Op www.geopunt.be/hinder-in-kaart kun je een overzicht vinden van alle hinder op het openbaar domein. Via de Facebookpagina ‘Verkeershinder Poperinge’ kun je de laatste berichten volgen.