Verkeershinder Boomgaardstraat op 1 en 2 februari LBR

31 januari 2019

In de Boomgaardstraat zal er op vrijdag 1 en zaterdagvoormiddag 2 februari 2019 verkeershinder zijn. Dit komt naar aanleiding van een aansluiting van de nutsvoorzieningen. De verkeershinder in de Boomgaardstraat zal er zijn ter hoogte van de nieuwe huisnummer 18 en 18a. Van zodra de aansluiting gerealiseerd is, zal het verkeer terug opengesteld worden.