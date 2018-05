Vergeten frietketel legt berghok in de as 05 mei 2018

02u43 0 Poperinge Een korte, maar felle brand heeft gisterenochtend een berghok op de koer van een rijwoning in de Koestraat in Poperinge in de as gelegd. Een frietketel bleek de boosdoener.

Bewoner Jurgen Van Keirsbilck was rond half zeven al wakker, maar lag nog wat in de zetel met zijn tablet toen hij plots lawaai en doffe ploffen hoorde op de koer van zijn rijwoning. "Ik keek naar buiten en zag rook en vlammen", vertelt hij. "Ik sloeg in paniek. Naarmate de seconden vorderden, zag ik de vlammen alsmaar groter en hoger worden."





Gerenoveerd

"Ik vreesde dat het vuur snel naar de buren zou overslaan en dat ook mijn woning na anderhalf jaar renoveren veel schade zou oplopen. Gelukkig was dat niet het geval. Toen de brandweer arriveerde, was de brand precies al wat in hevigheid afgenomen."





De brandweer van de zone Westhoek slaagde erin het vuur snel te blussen en kon voorkomen dat de vlammen naar de buren oversloegen. De brand vernielde wel drie aanpalende berghokken op de koer achter de woning. "Veel waardevol materiaal stond er niet", aldus Jurgen.





Terras

"Het was de bedoeling die hokken te slopen en een mooi terras aan te leggen. Wellicht vergat ik enkele dagen geleden de stekker van de frietketel uit het stopcontact te trekken en kwam het vanochtend tot een verhitting. Stom. Normaal zou ik naar Vlissingen vertrekken, maar dat plan zal wellicht wat uitgesteld worden." (LSI)