Veertigtal Poperingenaars zakt af naar Brussel voor klimaatmars: “Voor de toekomst van onze kinderen” LBR

27 januari 2019

12u00 0 Poperinge De grootste klimaatmars ooit in ons land bracht maar liefst 70.000 mensen bijeen in Brussel. Daarbij waren ook zo’n 40 Poperingenaars. “Het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt”, klinkt het bij Luk Durnez van Transitie Westhoek.

De straten van Brussel waren zondag het favoriete terrein van klimaatactivisten en milieubewegingen. Niet minder dan 70.000 mensen marcheerden voor Moeder Aarde. “Op 2 december was ik ook van de partij”, klinkt het bij Luk Durnez. Hij werkt in het Vrije Technische Instituut van Poperinge en probeert de klimaatproblemen onder de mensen te brengen. “Ik ben al heel mijn leven bezig met het klimaat. Dingen uitpluizen doe ik graag, maar ik onderneem ook actie. Dat probeer ik via GROS (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). Daar organiseerden we al verschillende klimaatavonden. Ook via Facebook, op de pagina TransitieWesthoek, luid ik de trom.”

Aandacht en verandering

Luk riep de evenementenpagina ‘Ook keikoppen naar klimaatmars’ in het leven. “Het is duidelijk dat de problematiek erg leeft onder de scholieren. Ze beseffen dat ze een goed doel steunen en via opschriften tijdens de mars verzamelen ze kennis. Ofwel haken ze af of worden ze geprikkeld om door te zetten en zich te verdiepen in het thema.”

De talrijke scholieren geven een extra cachet aan het protest, vindt Luk. “Het is een probleem dat niet zal verdwijnen. Het wordt een lang proces, maar we moeten ons laten horen. Het huidige klimaat is er door de fouten van 30 jaar geleden, maar toch doen we op dezelfde manier voort. De klimaatmars van vandaag kan alleen maar een stimulans zijn om aandacht en verandering te vragen. Hopelijk raakt de problematiek hoger op de politieke agenda”, zegt Luk. “Heel wat mensen zijn onwetend. Daarom is het belangrijk dat de politici de bevolking informeert.”

Aan alarmbel trekken

De klimaattrein vertrok om 10.08 uur vanuit Poperinge richting Brussel. Een 40-tal mensen verzamelde om samen naar de klimaatmars te trekken, onder wie dus ook Luk zijn collega Edwin Ryon met zijn partner Carmen De Block. “De jeugd begint gelukkig al vroeg de klik te maken dat verandering nodig is, en ook wij zijn ons heel bewust van het probleem.”

Ook Nathalie Vandevoorde uit Roesbrugge stond paraat samen met haar pleegkinderen Nico (9), Elien (8), haar partner en schoonmoeder. “We hebben lang getwijfeld, maar het is zo belangrijk voor de toekomst van onze kinderen dat we mee aan de alarmbel trekken. Het is ook aan ons om actie te ondernemen en verandering te brengen. Wij zijn geen kenners, maar we proberen ons wel te engageren”, zegt Nathalie. “De kinderen beseffen op kleinschalig niveau waarom we naar Brussel gaan. Ze weten dat we voor het klimaat moeten zorgen. Nico wil geen vervuiling en Elien wil een mooie natuur.”

Poperinge Onze stem laten horen

“De klimaatmars was een eigenlijk een massabetoging. Op bepaalde plaatsen was het zelfs niet mogelijk om verder te wandelen omdat er zoveel volk was. Er was veel creativiteit en heel wat overtuiging. Er is verandering nodig en daar zijn heel veel mensen het over eens. We hebben onze stem luid en duidelijk kunnen laten horen”, klinkt het bij Luk na de klimaatmars.