Veegmachine rijdt deze week uit: parkeer auto juist 03 september 2018

Een veegmachine begint vandaag aan zijn ronde in Watou. Vandaag en dinsdag wordt de kant van de even huisnummers geveegd. Woensdag en donderdag volgt de kant van de oneven huisnummers in Watou. Parkeer dus de auto aan de juiste kant van de straat, zo kan de veegmachine vlot zijn werk doen. (LBR)