VBS De Krekel richt kinderopvang in

Vanaf 1 september 2019 biedt VBS De Krekel, Prof. O. Rubbrechtstraat 58 in Roesbrugge de kans aan om twee grote lokalen van het voormalig kloostergebouw en een grote kloostertuin uit te baten als crèche. De 2 beschikbare lokalen bevinden zich op het gelijkvloers, en geven rechtstreeks uit op de grote achtertuin van het oude kloostergebouw. Momenteel wordt een renovatiedossier door Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) opgestart om het dak, het zinkwerk en een deel van de ramen aan te pakken.





Na de werken kan vanaf 1 september 2019 de crèche door de zelfstandige uitbaters ingericht worden. De bedoeling is om na de renovatiewerken zo snel mogelijk open te gaan en de eerste baby's met hun ouders te kunnen verwelkomen.





"Een viertal mama's uit de schoolkring kwamen naar het infomoment en tonen interesse. Momenteel zijn er enkele mensen die het volop zien zitten. We hopen dat er een mooi gevolg aan kan gegeven worden", klinkt het bij directeur Geert Six.





Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met VBS De Krekel of KBRP. (LBR)