VBS De Kastanje slaagt voor voetgangersexamen 24 mei 2018

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van Vrije Basisschool De Kastanje in Krombeke namen deel aan het voetgangersexamen. Dit is een test van de Vlaamse stichting Verkeerskunde, waar enkele belangrijke vaardigheden in het verkeer worden getoetst. De leerlingen leggen individueel een parcours af door het dorp. Een (groot)ouder beoordeelt de vaardigheid op vijf plaatsen binnen het parcours. Alle leerlingen van de klas slaagden en kregen een diploma.





(LBR)