Vanaf 6 jaar toegelaten in kunstacademie, dat zorgt voor 280 nieuwe leerlingen LBR

16 januari 2019

18u06 0 Poperinge Dit schooljaar zijn 280 leerlingen van 6 of 7 jaar begonnen aan de Kunstacademie in Poperinge. “Het mooi aantal komt vooral omdat deze leeftijden voor het eerst ook les kunnen volgen in muziek en woordkunst-drama”, klinkt het bij algemeen directeur Wim Chielens.

Dit jaar volgen bijna 200.000 leerlingen les in het deeltijds kunstonderwijs. De grote groei zit vooral bij de 6-7-jarigen. “Deze leeftijden kunnen voor het eerst ook les volgen in muziek en woordkunst-drama. In alle 168 Vlaamse academies samen gaat het om een stijging van 10.000 leerlingen”, zegt Wim Chielens, algemeen directeur Kunstacademie Poperinge. “In de Kunstacademie Poperinge tellen we 111 leerlingen van 6 of 7 jaar in muziek of woordkunst-drama. De meesten volgen les in wat wij noemen ons ‘Atelier zonder Muren’. In Beeldende en Audiovisuele Kunsten zitten 169 leerlingen van 6 of 7 jaar. Veel onder hen volgen beide richtingen.”

In ‘Atelier zonder Muren’ wil de academie de verschillende domeinen van de kunst nog niet in aparte hokjes stoppen. “De jongste leerlingen zien beelden bij muziek, horen muziek bij woorden en bewegingen bij kleuren. In deze klas gaan de kinderen zelf op zoek naar manieren om hun gevoelens, hun fantasie, hun innerlijke leefwereld met artistieke middelen te uiten.”

Gigantische groei

In de Kunstacademie Poperinge wordt een enorme stijging opgemerkt in het aantal leerlingen van 6 of 7 jaar. “Het zijn redelijk indrukwekkende cijfers. Normaal kunnen kinderen pas vanaf 8 jaar instappen in het traject van muziek en woordkunst-drama. Sinds dit schooljaar kan het dus vanaf 6 jaar en we merken een gigantische groei. We voelen dat door het nieuwe decreet de kinderen hun weg vinden, maar ook doordat het deeltijd kunstonderwijs (DKO) meer in het nieuws is gekomen. Zelf hebben we er ook voor gekozen om veel campagne te voeren en uit te pakken met een nieuwe look. Dat heeft gewerkt”, zegt Wim.

“Onze vele vestigingsplaatsen maakt het aanbod ook aantrekkelijk natuurlijk. Er is de hoofdschool langs de Oostlaan, maar de meeste jongeren volgen les in de deelgemeenten of in onze filialen in de stad zelf. In elk dorp hebben we klassen. De instroom is daar procentueel veel groter, omdat de concurrentie daar veel kleiner is.” Vanaf hun 12 jaar zijn de kinderen verplicht om in de hoofdschool les te volgen. “Het is soms moeilijk om de kinderen uit dorpen vanaf 12 jaar te overhalen om naar Poperinge te komen. Het is een grote verandering samen met de start in de middelbare school.”

Er zit volgens algemeen directeur Wim Chielens een nieuwe drive in het DKO. “Bij de 8-jarigen merken we ook een stijging in de muziekrichting. Er kan sinds dit schooljaar onmiddellijk gestart worden met een instrument. Terwijl we vroeger een soort van inloopjaar hadden met notenleer. Nu gaan de kinderen vanaf het eerste jaar van start met notenleer en hun gekozen instrument.” Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt duidelijk bij wie de kunstacademie populair blijft. “Bij Muziek en Woord merken we soms een 70% aantal meisjes op. Tegen koning voetbal kan je moeilijk concurreren.”

1377 leerlingen

In totaal zijn er 1377 leerlingen ingeschreven aan de Kunstacademie Poperinge. “Vorig jaar waren er dat 1118. Een stijging van ruim 20%. Sommige kinderen worden twee of zelfs drie keer geteld, omdat ze in alle drie de richtingen zijn ingeschreven. Dat is ook normaal, want ze worden drie keer gefinancierd.” In Muziek zijn er dit jaar 579 leerlingen tegenover 465 tijdens vorig schooljaar. De populairste instrumenten zijn piano en gitaar. In Woordkunst-drama zijn er 221 leerlingen tegen 141 in 2017. In Beeldende Kunsten waren er in 2017 512 leerlingen en dit schooljaar zijn er dat 577. Bij de volwassenen in Beeldende Kunst zijn er nu 110 leerlingen tegenover 86 in 2017. “De populairste ateliers zijn glaskunst/keramiek, tekenkunst en schilderkunst. Daarom starten we volgend schooljaar met een nieuw, apart atelier keramiek.”

Meer informatie via www.kunstacademiepoperinge.be.