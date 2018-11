Vallende kaars zet gordijnen restaurant in brand 19 november 2018

In de straat Abelestationsplein in Poperinge brak vrijdagnacht brand uit in een restaurant. Omstreeks 1.30 uur vatte een gordijn van het restaurant vuur nadat een kaars was omvergevallen. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al geblust. "We hebben enkel nog het restaurant moeten ventileren", vertelt woordvoerder Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. De schade in het restaurant valt mee, niemand raakte gewond. (AHK)