Vakantiehuis nu ook uitvalsbasis voor dichters SCHRIJFRESIDENTIE STELT 16 WEKEN PER JAAR DEUREN OPEN LAURIE BAILLIU

23 januari 2018

02u30 0 Poperinge Volgende maand neemt een eerste auteur haar intrek in de schrijfresidentie 'Huis van de Dichter' in kunstdorp Watou. Carmien Michels zal er werken aan haar nieuwe boek. Zestien werkweken lang per jaar wordt de vakantiewoning opengesteld voor auteurs.

Het Huis van de Dichter was tot begin 2009 de woning van dichter Gwij Mandelinck. Al enkele jaren is het huis een vakantiewoning. "Vanaf februari wordt het Huis van de Dichter ook een schrijfresidentie. Zestien werkweken per jaar wordt het huis opengesteld voor auteurs", vertelt dichter Michaël Vandebril. Hij wordt twee jaar lang ambassadeur van het 'Huis van de Dichter'. Gwij Mandelinck, de voormalige bewoner, was de oprichter, bezieler en organisator van de legendarische Poëziezomers van Watou. "Hij is heel gelukkig dat zijn huis opnieuw een plek voor schrijvers zal worden en dat er opnieuw heel wat auteurs over de vloer zullen komen. Voor hem is dit een heel emotioneel gebeuren", vertelt Michaël Vandebril. "Toen Gwij nog in het huis woonde, ontving hij er heel veel auteurs. De nieuwe eigenaar wilde schrijvers opnieuw betrekken bij de woning."





Stel je kandidaat

Het Huis van de Dichter wordt een residentieplek voor auteurs die in Vlaanderen wonen en werken. "Auteurs uit alle genres zijn welkom, van alle leeftijden, en van diverse achtergrond. We willen een grote diversiteit." Het Vlaams Fonds voor de Letteren werkt voor het initiatief samen met Passa Porta. "Auteurs kunnen hun kandidatuur indienen en tweemaal per jaar komt een selectiecommissie samen die de kandidaturen zal overlopen. In de selectiecommissie zitten onder meer Jan Moeyaert van Kunstenfestival Watou, dichteres Els Moors en mezelf", aldus Vandebril. Auteurs kunnen een volledige werkweek terecht in de schrijfresidentie. Carmien Michels wordt de eerste resident. Deze schrijfster publiceerde onlangs haar eerste poëziebundel 'Wij komen van ver' en schreef al twee romans. "Ze zal een week in Watou verblijven om te werken aan haar nieuwe boek", legt Michaël uit. "De schrijfresidentie moet een plek worden om rustig te kunnen schrijven, maar het wordt ook een plek van waaruit auteurs de streek kunnen ontdekken."





Kunstenfestival

Als ambassadeur zal dichter Michaël Vandebril het nieuwe project bekendmaken bij auteurs en samenwerkingen op poten zetten. In samenwerking met Kunstenfestival Watou zullen ook activiteiten en lezingen gepland worden met de residenten. "De dichters kunnen ingezet worden langs het parcours tijdens het festival, maar ook lezingen zijn een optie. Samen met Michaël en de andere partners zullen we het project inhoud en vorm geven", vertelt Jan Moeyaert van Kunstenfestival Watou.





De schrijfresidentie wordt op zondag 25 februari officieel voorgesteld in het Festivalhuis in Watou tijdens een publiek moment waarop Gwij Mandelinck de sleutels van het Huis van de Dichter overdraagt aan dichter Michaël Vandebril en de eerste resident, Carmien Michels.