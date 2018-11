Vader twee sterren, zoon beste viskok TOPDAG VOOR FRANKY EN MICHAEL VAN HOSTELLERIE SAINT-NICOLAS LAURIE BAILLIU

20 november 2018

02u25 0 Poperinge Hostellerie Saint-Nicolas uit Elverdinge heeft er een prachtdag opzitten. Het restaurant van chef-kok Franky Vanderhaeghe is voor het dertiende jaar op rij bekroond met twee Michelinsterren. Zoon Michael, die eveneens in de zaak werkt, mag zich Viskok van het Jaar noemen.

Eerder dit jaar vond Saint-Nicolas een tijdelijk onderkomen bij Gasthof De Kring in Poperinge. Er gebeurden twee maanden verbouwingswerken in het restaurant in Elverdinge. Bij de voorstelling van de nieuwe Michelingids blijkt dat de tijdelijke verhuis geen averij heeft aangericht, wel integendeel. "Deze bevestiging van onze twee sterren betekent heel veel voor ons", zegt chef Franky Vanderhaeghe, samen met zijn echtgenote Sandra Nys aan het roer van de topzaak. "Ik weet nog goed dat we twee weken na de geboorte van onze jongste zoon te horen kregen dat we een tweede ster hadden. Dit is het dertiende jaar op rij. Het wordt evenwel nooit een gewoonte. Het is elk jaar een examen afleggen. We blijven inventief en het beste van onszelf geven."





Het werd helemaal een bijzondere dag voor Hostellerie Saint-Nicolas, want zoon Michael (25) is verkozen tot Viskok van het Jaar. Hij maakte gisteren het lekkerste en origineelste gerecht klaar met zeeduivel, de vis van 2018, op de nationale horecawedstrijd in de demonstratiekeuken van Horeca Expo in Gent. De jonge kok behaalde vorig jaar in Parijs al de eerste plaats in de wedstrijd 'Jeune Talent Disciples Escoffier'. Het was toen de eerste keer dat een Belg won. Nu is er een nieuwe prestigieuze prijs.





Vis 'opgehemeld'

"Na 'Jeune Talent Disciples Escoffier' had ik gezegd dat ik nooit nog zou deelnemen aan een wedstrijd, maar kijk nu", lacht Michael Vanderhaeghe. "Deze erkenning als Viskok van het Jaar betekent heel veel voor mij. We moeten duurzaam omgaan met de vis uit onze Noordzee, en werken met de soorten die vissers ons aanleveren. Deze wedstrijd is een mooie bevestiging dat ik dat onder de knie heb."





Bij de wedstrijd Viskok van het Jaar kreeg Michael 1 uur en 45 minuten om een visgerecht op het bord te toveren. Michael opteerde ervoor om twee bereidingen klaar te maken. "Ik koos ervoor om gebakken zeeduivel met currymarinade, Tom Kha kai-saus en structuren van venkel te bereiden, met als 'side dish' aardappelsalade met groene boontjes, gerookte kuit en carpaccio van lotte." Zijn gerechten scoorden bij de jury. "Ik kreeg achteraf te horen dat ik nieuwe en uitdagende bereidingen had geleverd. Ik had de vis 'opgehemeld', zeiden ze." Zoon Michael roert ondertussen samen met zijn vader Franky in de potten van Hostellerie Saint-Nicolas. "Ook op verscheidene stages heb ik veel geleerd, maar de liefde voor het koken heb ik echt van mijn vader gekregen. Hij is altijd mijn grootste idool geweest", zegt Michael, die niet op zijn lauweren gaat rusten. "Ik zou heel graag nog eens meedraaien in het driesterrenrestaurant Hof van Cleve of in het buitenland koken. Ik wil mezelf blijven uitdagen", verrast hij.





"Het is plezant om te zien dat Michael zo gedreven is", pikt vader Franky in. "En met Hostellerie Saint-Nicolas zullen we nu misschien, met Michael erbij, een trapje hoger proberen te gaan."