Vader en twee kindjes preventief afgevoerd na badkamerbrand Alexander Haezebrouck

26 januari 2019

15u55

In de Kastanjeweg in Poperinge brak vrijdagavond omstreeks 22.30 uur brand uit in de badkamer van een woning. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur meteen blussen. “De papa en twee jonge kindjes werden uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt luitenant Bart Couwet van de hulpverleningszone Westhoek. “Vooral omdat ze mogelijk wat rook hadden ingeademd.” Wellicht lag een technisch defect aan de boiler die in de badkamer hangt aan de oorzaak van de brand. Vooral de badkamer liep zware brandschade op. De brandweer verklaarde woning tijdelijk onbewoonbaar om zeker te zijn dat de vader niet meteen terug zou keren naar de woning.