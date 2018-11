UniQuest Travellers kroont zich tot beste reisbureau 20 november 2018

In de categorie 'Beste Travel Agent' op de jaarlijkse Travel Magazine Travel Awards is het Poperingse reisbureau UniQuest Travellers van Jeroen Cauwelier uitgeroepen tot winnaar.





Deze prestigieuze titel komt voor de eerste keer naar Poperinge, waar de Travel Concept Store van UniQuest gevestigd is. Bij het team van Jeroen Cauwelier kan je terecht voor professioneel reisadvies.





UniQuest organiseert daarnaast gespecialiseerde reizen en incentives voor groepen en bedrijven. In deze categorie haalde het agentschap vorig jaar een bronzen medaille op de Travel Awards. Voor het tweede jaar op rij valt UniQuest dus in de prijzen. (LBR)