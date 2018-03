Uitreiking stedelijke sportonderscheidingen 2017 22 maart 2018

02u42 0

In Poperinge zijn de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt in de gotische zaal van het stadhuis. Trofee van sportverdienste was voor wielrenner Wilfried Decaesteker. De jongerentrofee werd uitgereikt aan Britt Breemeersch die actief is in het judo. De G-sporttrofee wordt toegekend voor buitengewone sportieve prestaties in het kader van G-sport m.b.t. de Paralympics en de Special Olympics en die ging naar Elke Lamerant (atletiek). Sportploeg van het jaar was KFC Poperinge A. Sportvrouw van het jaar werd Flavie Vanbesien voor haar prestaties binnen de atletiek. Sportman van het jaar werd dit jaar niet uitgereikt. De sporttrofee mocht Marjolein Decroix (skiën) in ontvangst nemen. Volleybalster Charlotte Leys is de sportambassadeur van Poperinge.





(LBR)