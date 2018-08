Uitgebloeide bloemenweide bij Chinees monument 29 augustus 2018

02u47 0 Poperinge Tijdens de laatste gemeenteraad had gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) een vraag in verband met het groenonderhoud op het kerkhof van Watou en het Chinees monument.

"Zowel het Chinees monument als de kerk en het kerkhof van Watou trekken heel wat bezoekers, maar die worden spijtig genoeg geconfronteerd met een gebrek aan onderhoud. Waarom laat het groenonderhoud voor beide sites zo te wensen over?", vroeg gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) zich luidop af. Haar vraag documenteerde ze aan de hand van geprojecteerde foto's. "Staan de stadsdiensten in voor dit onderhoud? Wat is de oorzaak van het probleem en hoe wordt het opgelost?" Schepen van Land- en Tuinbouw Kris Notebaert (CD&V) nam de vraag over het kerkhof in Watou voor zijn rekening. "Iedereen weet dat we geen pesticiden mogen gebruiken. Daarom werd gekozen om bepaalde sites te begroenen. Doordat het deze zomer zo lang droog was, kon het gras niet groeien en het onkruid wel. De aannemer was ook in verlof om het onder handen te nemen. De groendienst heeft niet stilgezeten en er is verbetering te zien. In Sint-Jan-ter-Biezen hebben we een grindgazon aangelegd en dat toont betere resultaten." Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) gaf uitleg over de toestand bij het Chinees monument. "Een deel van het terrein is ingezaaid als een bloemenweide. Momenteel is die uitgebloeid, maar er zijn ook herfstbloemen gezaaid. Voor de aanpalende percelen hebben we samenwerkingsovereenkomsten met de landbouwers."





(LBR)