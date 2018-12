Uitbreiding begraafplaats Proven en vernieuwing Bellewijk tijdens laatste gemeenteraad LBR

18 december 2018

17u15 0 Poperinge De laatste gemeenteraad in Poperinge, voor deze legislatuur, zorgde voor veel vragen vanuit de oppositie door de budgetwijziging en het meerjarenplan 2019 die op de agenda stonden. Er werden ook nog beslissingen genomen over de begraafplaats in Proven en vernieuwing Bellewijk.

Voorzitter van de gemeenteraad, Myriam Maes, bedankte aan het einde van de laatste gemeenteraad voor deze legislatuur de gemeenteraadsleden voor de samenwerking en het publiek om aanwezig te zijn. Isabel Lebbe, uittredend voorzitter van het OCMW, wordt de volgende legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Het werd een gevulde gemeenteraad met heel wat agendapunten. Zo werden er beslissingen genomen over de begraafplaats in Proven en de vernieuwing van de Bellewijk.

De stad plant de uitbreiding van de begraafplaats in Proven op wandelafstand van de kerk. Enkele percelen grond zullen aangekocht worden om die uitbreiding te kunnen realiseren. De sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel plant dan weer de vernieuwing van een deel van de Bellewijk in het blok tussen de Plantenstraat, Bellestraat en Bomenstraat. Er zullen nieuwe wooneenheden gebouwd worden en deze zullen geïntegreerd worden in nieuwe groenzones. De Mandel zal instaan voor de realisatie. Het project omvat o.a. een mix van diverse soorten woningen met aandacht voor kleinere gezinnen (zowel sociale huur- als koopwoningen), de vernieuwing van de riolering en de integratie van een buurthuis in de vernieuwde wijk. Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd.