Twintiger met kinderporno op pc moet zich laten begeleiden 20 april 2018

Een 21-jarige jongeman uit Poperinge is voor de rechter in Ieper verschenen nadat er kinderporno op zijn computer werd gevonden. De twintiger werd niet gestraft, maar hij zal zich wel aan een paar voorwaarden moeten houden.





De jongeman liep tegen de lamp nadat hij een verboden filmpje had verspreid. Dat werd door Amerikaanse speurders ontdekt en doorgegeven aan het Belgische gerecht. Daarnaast kwam ook de recherche van Halle-Vilvoorde op het spoor van de twintiger. Bij een huiszoeking bleken er op een computer foto's en vier filmpjes met kinderporno te staan. De man was wellicht al langer bezig met het bekijken van kinderporno, maar volgens zijn raadsman besefte de twintiger op dat moment niet welke verstrekkende gevolgen zoiets kan hebben. "Hij voelde zich niet goed", aldus zijn advocaat. "Het begon bergaf te gaan na het overlijden van enkele van zijn familieleden, en ook op school ging het niet zoals het moest. Dat uitte zich onder meer in zelfverwondingen. Toen kwam hij ook op sites terecht waar hij beter niet op was terechtgekomen. Hij beseft nu dat hij heel grondig fout was", klonk het. De Poperingenaar kreeg van de rechter opschorting van straf, maar hij zal zich wel aan enkele voorwaarden moeten houden. Zo zal hij zich moeten laten begeleiden. (CMW)