Tweede SAVE-label voor Poperinge LBR

04 maart 2019

15u10 0 Poperinge Het stadsbestuur en de lokale politie van Poperinge kregen een tweede SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw.

Het meest recente SAVE-actieplan kreeg een positieve evaluatie en daarom mocht het stadsbestuur en de lokale politie van Poperinge een tweede SAVE-label ontvangen van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw. “We zijn zeer tevreden dat de uitvoering van het tweede actieplan positief werd geëvalueerd door OVK vzw en dat we een tweede SAVE-label mogen ontvangen. Dit is een mooie erkenning. Tegelijkertijd beseffen we uiteraard goed dat er te Poperinge – net als in elke andere Vlaamse gemeente – nog steeds veel werk aan de winkel is”, zegt schepen Marjan Chapelle (Samen). “Onze inspanningen eindigen dus zeker niet vanavond met de ontvangst van dit label, maar worden verdergezet tijdens deze legislatuur, in het kader van een nieuw meerjarenplan en eventueel ook in het kader van een nieuw SAVE-actieplan.”

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. In 2011 werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. Op 7 september 2015 ondertekende Poperinge het SAVE-charter.

Stad Poperinge mocht dus zijn tweede SAVE-label in ontvangst nemen, omdat de stad een tweede SAVE-actiejaar succesvol heeft afgerond. Dit is ondertussen het 74e SAVE-label in Vlaanderen. “Het tweede actieplan omvatte opnieuw een uitgebreid pakket aan maatregelen. Hierbij waren er verschillende belangrijke infrastructurele realisaties, zoals de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad naar Woesten, de herinrichting van de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut langs de Bruggestraat en de verbetering van de voetgangersvoorzieningen langs het Burgemeester Bertenplein, nabij het Sint-Janscollege. Er werden tevens enkele nieuwe vaste zones 30 ingevoerd, onder andere in de dorpskern van Watou en in de Bellewijk. Daarnaast werd een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin langs de Werf en werd een reglement opgesteld voor de inrichting van tijdelijke speelstraten”, zegt schepen Chapelle.