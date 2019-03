Tweede Craft Beer Festival zet lokale brouwerijen én bierkeuken centraal LBR

27 maart 2019

17u27 0 Poperinge De tweede editie van het Craft Beer Festival vindt dit jaar plaats in OC De Sceure op zaterdag 6 en zondag 7 juli. “Met dit jaar aandacht voor onze lokale brouwerijen én met een bierkeuken met verschillende gerechten”, zegt Bjorn Baron van het organiserende The Beer Pilgrims Vleteren.

The Beer Pilgrims Vleteren organiseren op zaterdag 6 en zondag 7 juli de tweede editie van het Craft Beer Festival, in samenwerking met de gemeente Vleteren. “Met deze editie willen we in de eerste plaats de lokale bevolking laten proeven van de gevarieerde biercultuur. Verschillende inwoners van Vleteren en omstreken vroegen zich af of het deze editie opnieuw zo moeilijk zou zijn om tickets te verkrijgen. Ons festival bleek niet erg toegankelijk voor de lokale inwoners. Daarom hebben we besloten het deze keer wat anders aan te pakken. Er is een verkooppunt bij de dienst Toerisme in OC De Sceure en in restaurant ’t Molenhof in Vleteren. Uiteraard kunnen tickets nog via de website besteld worden”, legt Bjorn Baron uit.

Lokale brouwerijen

“Dit jaar staan er opnieuw Amerikaanse, Spaanse, Zweedse, Noord-Franse en Nederlandse brouwerijen klaar om de bezoekers te verwelkomen, maar dit jaar zetten we ook onze lokale brouwerijen in de kijker. Te beginnen met de drie Vleterse brouwerijen: brouwerij Deca, Struise Brouwers en de Sint-Sixtusabdij. Er zijn ook andere brouwerijen uit de Westhoek, waaronder brouwerij St. Bernardus, De Plukker, Leroy Breweries...”

In totaal zijn er dertig erkende, ambachtelijke brouwerijen en dat is goed voor 120 tot 150 verschillende bieren. “Er is ook een koffiebar van de Struise Brouwers en een wijn- en ginbar voor de niet-bierdrinkers. Er is ook aandacht voor de bierkeuken met verschillende gerechten naar ieders budget. Er zijn verse hamburgers met lokale producten, visbereidingen en barbecue.”

Een ticket kost 25 euro en bevat een gepersonaliseerd glas, een boekje met uitleg over de brouwerijen en enkele jetons. “Er zijn tweeduizend beschikbare tickets per dag. De verkoop is al goed begonnen, want er zijn er al zevenhonderd verkocht.” De verschillende formules vind je op www.vcbf.org.