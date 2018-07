Twee hectare tarwe afgebrand na autocross 09 juli 2018

Op het Leen is gisteren om 14 uur zo'n twee hectare tarwe afgebrand. Mogelijk ontstond de brand nadat er iemand met een crossauto op de stoppels van het geoogste veld langs de Korte Lenestraat had gereden. De brand zorgde voor een grote rookpluim en breidde zich door de wind ook snel uit. De brandweer slaagde er uiteindelijk wel in de brand tot het tarweveld te beperken. Een woning in de buurt bleef gevrijwaard. Een landbouwer hielp de blussers door de zijkanten van het veld in te ploegen. Na het blussen bleef een zwartgeblakerd veld over. De autocrosser mag zich aan een proces-verbaal en de kosten van de bluswerken verwachten. Dat het niet verstandig is op een kurkdroog tarweveld te crossen, hoeft weinig betoog. "Het kleinste vonkje kan in dit aanhoudende kurkdroge en warme weer grote gevolgen hebben", klink het bij de brandweer. (LSI)