Tuinhier Poperinge maakt laureaten tuinwedstrijd bekend op nieuwjaarsfeest LBR

13 januari 2019

16u21 0 Poperinge Tuinhier Poperinge trakteerde zondagnamiddag zijn leden op een nieuwjaarsfeest. Naast een lekkere feestmaaltijd werden de laureaten van de tuinwedstrijd ook bekendgemaakt.

In het Onze-Vrouwe instituut heeft Tuinhier Poperinge het nieuwe jaar ingezet met een gezellig nieuwjaarsfeest. “Als bestuur willen we onze 120 trouwe leden een mooi en lekker feest bezorgen. We nemen de tijd om ontspannen met elkaar een babbeltje te slaan, maken plannen voor het nieuwe jaar en delen ervaringen met elkaar uit”, zegt Eddy Lobeau, Tuinhier Poperinge. “Tijdens de 9 activiteiten en voordrachten tijdens het jaar bieden we onze leden heel wat informatie over tuinonderwerpen waarbij ervaren lesgevers een deskundige uiteenzetting brengen over onderwerpen in de moes-, fruit of siertuin.”

Op het nieuwjaarsfeest ontdekten de leden ook wie de laureaten van de tuinwedstrijd waren. “In de zomer gaat het bestuur met een externe keurder op bezoek bij de leden die deelnemen aan de wedstrijd. Er zijn twee categorieën siertuin en moestuin. Dertig leden hadden zich ingeschreven voor de wedstrijd 2018. 13 siertuinen en 10 moestuinen werden beoordeeld.” In de categorie siertuin is Gilbert Laseure de laureaat en Johan Deschuytter werd tweede. Bij de moestuinen werd Noël Pannekoecke eerste en Rik Valcke kaapte de tweede plaats weg. “De laureaat kreeg een mooi tuinboek en daarbij waardebonnen te besteden in een tuincentrum in Poperinge. De tweede in iedere categorie kreeg ook waardebonnen. De overige deelnemers kregen elk een zak professionele potgrond.”