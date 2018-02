Tuin inrichten met focus op genieten 20 februari 2018

Tuinhier Poperinge heeft groenjournalist Marc Verachtert kunnen strikken om tuineigenaars tips te geven waardoor hun tuin extra 'gemakkelijk' en 'mooi' wordt zodat genieten primeert. Marc gaat aan de slag met eigen ervaring, bezoeken aan tuinen in binnen- en buitenland en kennis die hij al deelde tijdens TV-bijdragen, in magazines of tijdens georganiseerde tuinreizen. Voor de uiteenzetting is zowel de ervaren als de beginnende tuinier welkom. De activiteit vindt plaats in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Boeschepestraat 14 in Poperinge op vrijdag 9 maart om 19.45 uur. Niet-leden betalen 3 euro. Info via 0494/883016 of eddy.lobeau@telenet.be. (LBR)