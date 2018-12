Tubing Slide krijgt vorm LBR

12 december 2018

17u02 0 Poperinge Winter in Poperinge opent op vrijdagavond 14 december de deuren en alles wordt volop in gereedheid gebracht. De Grote Markt wordt opnieuw het decor voor de Poperingse kerstmarkt. Nieuw dit jaar zijn de winterkiosk, waar lokaal talent zal optreden, en de Tubing Slide, een glijbaan van 25 meter lang en 5 meter hoog.

Op vrijdagavond 14 december om 19 uur opent ‘Winter in Poperinge’ feestelijk de deuren met een vuurshow. Momenteel wordt er volop gewerkt om de Grote Markt om te toveren tot kerstmarkt. Het kerstdorp krijgt stilaan vorm. De chalets waar de Poperingse verenigingen streekbieren, warme chocolademelk en wafels zullen serveren, worden er nu neergezet.

“Dit jaar voorzien we niet één, maar twee attracties. Zoals elk jaar is er een attractie voor de kleinsten. Dit jaar is dat een nostalgische draaimolen. Daarnaast voorzien we ook elk jaar een spectaculaire attractie. Deze keer kozen we voor de Tubing Slide van 25 meter lang en 5 meter hoog”, zegt Florentien Lahoutte, deskundige van de stad voor lokale economie. De Tubing Slide werd woensdagnamiddag voor het stadhuis opgebouwd.

Net zoals vorig jaar kan je ook opnieuw schaatsen op de Grote Markt. “Dit jaar komt er ook een speciale winterkiosk naast de ijspiste waar tal van lokale artiesten hun opwachting zullen maken. Op die manier geven we plaatselijke artiesten een podium.”