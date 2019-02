Trucker blaast motor op en raakt net niet op zijn bestemming VHS

25 februari 2019

Er was maandagmorgen rond half negen opschudding langs de Zuidlaan in Poperinge. Een vrachtwagen was er in een grote rookwolk gehuld en de wolk verspreidde zich in de richting van het centrum. “De chauffeur stelde plots vast dat zijn motor was opgeblazen”, weet Bart Couwet, bevelhebber van de brandweerpost Poperinge. “De man was echter vlakbij z’n bestemming, het transportbedrijf Wybo, waar hij moest gaan lossen. Hij besloot te proberen om daar nog te geraken maar moest uiteindelijk op enkele honderden meter van zijn bestemming toch stoppen. Lekkende olie op hete onderdelen van de motor zorgden voor de dikke rook. Die zagen we bij het aanrijden maar toen we op de plaats van de interventie arriveerden, was het al over. We hoefden eigenlijk niet tussen te komen, behalve dan bij het weer proper maken van het wegdek.” De gestrande vrachtwagen werd aan een truck van het transportbedrijf Wybo vastgemaakt en naar het vlakbij geleden bedrijfsterrein afgesleept.