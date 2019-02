Trucker blaast motor op en raakt net niet op bestemming VHS

25 februari 2019

Op de Zuidlaan in Poperinge was er maandag rond 8.30 uur nogal wat opschudding. Een vrachtwagen was er in een grote rookwolk gehuld en de wolk verspreidde zich richting het centrum. “De chauffeur had vastgesteld dat zijn motor was opgeblazen”, zegt Bart Couwet, bevelhebber van de brandweer van Poperinge. “De man was vlakbij zijn bestemming, transportbedrijf Wybo, waar hij moest lossen. Hij wilde nog tot daar rijden, maar moest op honderden meter van zijn bestemming toch stoppen. Lekkende olie op hete onderdelen van de motor hadden de dikke rook veroorzaakt. Die hadden we gezien op weg naar de interventie, maar ter plaatse was het al over. We hoefden eigenlijk niet tussen te komen, behalve om het wegdek proper te maken.” De vrachtwagen werd aan een truck van het transportbedrijf Wybo gekoppeld en naar het bedrijfsterrein gesleept.