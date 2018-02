Travel Concept Store opent deuren 28 februari 2018

Het nieuwe reisbureau 'UniQuest Travellers' langs de Europalaan opent de deuren dit weekend, telkens van 13.30 tot 18 uur. De UniQuest Travellers adviseren en helpen je om je stoutste reisdromen waar te maken. Tijdens de opendeur kan je je met behulp van de Virtual Reality Cinema al even op een tropisch strand op de Malediven wanen of te midden van een kudde olifanten in de Serengeti. (LBR)