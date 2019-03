Transport Wybo opent nieuw magazijn exclusief om bier AB Inbev te stockeren LBR

16u56 0 Poperinge De Poperingse transportfirma Wybo heeft een nieuw magazijn van tienduizend vierkante meter geopend om exclusief bier van AB Inbev te stockeren.

Wybo werd in 1970 opgericht door Leona Wybo en groeide sindsdien verder uit. De huidige zaakvoerder is Ronny Devos, zoon van Leona. Met de opening van een nieuw magazijn van tienduizend vierkante meter in Poperinge zet het bedrijf een volgende stap gezet in de verdere groei. “In ons nieuwe magazijn wordt exclusief bier van AB Inbev gestockeerd”, zegt Devos. AB Inbev zocht een betrouwbare partner met voldoende opslagcapaciteit en kennis van zaken om de Franse markt te bevoorraden. Transport Wybo, met zijn gunstige ligging in Poperinge en dus dichtbij de Franse grens, aarzelde niet en nam de uitdaging aan. De nieuwe loods betekent ook twintig extra personeelsleden voor Wybo. “Voor ons is de opening van dit nieuwe magazijn een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken die onze groei mee mogelijk maakt. Het toont ook aan hoe we vanuit Poperinge als kmo in staat zijn een samenwerking op te bouwen met een wereldspeler. En dit met alle eigenschappen van een kmo, zoals klantgerichtheid, flexibiliteit en samenwerken”, besluit Devos.