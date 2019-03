Transmigranten springen uit vrachtwagen VHS

08 maart 2019

18u41 12

Een Duitse trucker die vrijdagmorgen langs de ring rond Poperinge reed, had - zonder het zelf te weten - extra lading aan boord. Andere weggebruikers zagen tot hun stomme verbazing tien transmigranten uit de vrachtwagen klauteren. Dat gebeurde in de omgeving van de sporthal. Het gezelschap zette het onmiddellijk op een lopen. De politie werd verwittigd. Enkele patrouilles snelden nog ter plaatse, maar de transmigranten waren verdwenen. Even later werden enkelen van hen nog wel opgemerkt in en rond het stadscentrum.