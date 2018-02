Tractor rijdt auto aan en ramt leegstaande woning 21 februari 2018

Langs de Blekerijweg in de Poperingse deelgemeente Proven is maandagnamiddag rond drie uur een merkwaardig ongeval gebeurd. Een eg aan de achterzijde van een tractor klapte open tijdens het rijden. Het gevaarte reet de linkerzijde open van de geparkeerde Skoda Octavia van buurtbewoner Rudy Decroix (51). Daarna belandde de stuurloze tractor tegen de gevel van een leegstaande woning. Dat veroorzaakte een groot gat in de voorgevel. Bij het ongeval vielen geen slachtoffers. De brandweer kwam ter plaatse om de getroffen gevel te stutten en voorlopig dicht te maken. (VHS)