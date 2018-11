Thierry Neuville: geen wereldkampioen, wel supporterscafé 19 november 2018

Café Sint-Joris in Reningelst zat in de nacht van zaterdag op zondag goed vol met rallyfans. Onze landgenoot Thierry Neuville kon aan de andere kant van de wereld, Australië, bij winst wereldkampioen worden. Een zware crash tegen een boomstronk gooide echter roet in het eten.





Toch wordt Café Sint-Joris het officiële supporterslokaal van Neuville.





Vrijdag- en zaterdagnacht supporterden Sabrina Uyttendaele en Michiel Gauquie van café Sint-Joris uit Reningelst samen met heel wat rallyliefhebbers voor onze landgenoot Thierry Neuville. Ze hoopten hem naar de overwinning te schreeuwen, maar het mocht niet zijn.





"Het kon een historische WK-titel opleveren, maar het is niet gelukt", zucht Gauquie. "Omdat de rally in Australië gereden werd, konden we niet anders dan 's nachts het café openhouden. Het zat bomvol. Hoe dan ook zenden we vanaf nu elke WK-rally op groot scherm uit. Co-piloot Arne Bruneel stelde zelfs voor om een supportersclub te beginnen. Daar gaan we graag op in." (LBR)