Thema-avond Studax KFC Poperinge 24 februari 2018

Studax KFC Poperinge is terug met een avond vol muziek. Op vrijdag 2 maart om 20 uur gaan ze de Franse toer op. Op de thema-avonden van Studax kan de iets minder jonge generatie nog eens dansen. De jongere generatie kan genieten van de muziek die hun ouders tot in de vroege uurtjes in de danszalen hield. 'Guy et les Michelins' brengen Franstalige disco, rock, blues met een liveband. Anderhalf uur Franse nostalgie in Palace in de Ieperstraat. Kaarten kosten 8 euro via 0474/ 57.14.06. (LBR)