Theaterbende PROT brengt 'Royal Baby' 02u34 0 Michael Depestele Brecht Dejonckheere, Chantal Blanckaert, Geert Jacobs, Annelore Bequoye, Johan Nuyttens en Rosebelle Rappelet van theatter Prot brengen een moderne versie

Theaterbende PROT pakt uit met een nieuwe voorstelling 'Royal Baby'. "Het is een moderne en speelse bewerking van de bekende oedipusmythe door Rob De Graaf. Omdat we in de lichte versie van hem de tragiek van het verhaal misten, schoven we er als inleiding en als illustratie drie delen in uit de oedipusversie die Hugo Claus in de jaren 90 schreef. Daar krijgen we een heel andere vertelstijl. Veel dramatischer, en heel mooi van taal en klankkleur. Het is een gedurfd contrast tussen oud en nieuw", vertelt Chris Vandenberghe, regie- en productieleiding. "Sinds eind september repeteren we en het wordt alsmaar spannender." Royal Baby komt er na Alaska, Truckstop en het bekroonde Scrabbleland. "We hopen dat de toeschouwers Royal Baby in de eerste plaats over zich heen laten komen en dat ze meegaan in enerzijds een grappige en gezellige vertelling, en anderzijds in waar de vertwijfelde personages mee worstelen." De voorstellingen gaan door in CC Ghybe in Poperinge op zaterdag 27 januari, om 20 uur en zondag 28 januari om 16 uur. Daarna zijn er telkens voorstellingen om 20 uur op dinsdag 30 januari, woensdag 31 januari, vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari. Kaarten kunnen in voorverkoop worden gereserveerd via kaarten@prot.be en 0493/70.20.64. De gewone prijs bedraagt 9 euro per kaart, de prijs voor studenten en leden van Opendoek vzw bedraagt 8 euro per kaart. (LBR)