Theaterbende PROT brengt ‘Dans Me’ LBR

16 januari 2019

16u23 0 Poperinge Theaterbende PROT pakt dit jaar uit met een nieuwe productie ‘Dans Me’.

Na de producties Alaska, Truckstop, Scrabbleland en Royal Baby heeft theaterbende PROT een nieuwe productie klaar. “Dans Me wordt opnieuw een heel andere voorstelling dan de voorgaande. Het wordt ingetogener en gevoeliger, met een thematiek die niemand onberoerd laat”, klinkt het bij Kenny Geuens van theaterbende PROT. “Tijdens Dans Me maken we kennis met Daniël en Lisette, die op het eerste gezicht een oppervlakkig gesprek lijken te voeren, maar gaandeweg veel met elkaar blijken te delen. Het gesprek wordt steeds intiemer en de twee komen dichter en dichter bij elkaar. Misschien te dicht voor een doordeweekse ontmoeting?”

Dans Me wordt gebracht door Dries Van Robaeys, Jeroen Vandermarliere, Friedel Sobry, Rosebel Rappelet, Sofie Vanderhaeghe en Wim Chielens, met muzikale ondersteuning van de West-Vlaamse postrockband Bergen. De regie is van Pieter Meuleman.

De voorstellingen gaan door op volgende data in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge:

* Zaterdag 26 januari 2019, om 20.00 uur;

* Zondag 27 januari 2019, om 18.00 uur;

* Dinsdag 29 januari 2019, om 20.00 uur;

* Woensdag 30 januari 2019, om 20.00 uur;

* Vrijdag 1 februari 2019, om 20.00 uur;

* Zaterdag 2 februari 2019, om 20.00 uur.

Kaarten kunnen besteld worden via www.prot.be en 0494 11 35 70.