Testkaravaan op bezoek bij Page Electronica LBR

05 april 2019

16u05 0 Poperinge Een 60-tal personeelsleden van Page Electronica in Poperinge hebben gedurende twee weken duurzame vervoermiddelen uitgeprobeerd van ‘De testkaravaan komt er aan!’. In de afgelopen twee weken hebben jullie samen ongeveer 3.300 kilometer op een duurzame manier afgelegd en ongeveer 430 kilogram minder CO2 de lucht in gestoten”, zei gedeputeerde Vanlerberghe.

‘De testkaravaan komt er aan!’ was van maandag 25 maart tot en met vrijdag 5 april te gast bij Page Electronica in Poperinge. Het uitgangspunt van ‘De testkaravaan komt er aan!’ is het ‘test het uit’-principe. “Met dit innoverende initiatief wil de Provincie West-Vlaanderen bedrijven stimuleren om de auto minder te gebruiken en duurzamer naar het werk te pendelen. Hierbij willen we als provinciebestuur de West-Vlamingen warm maken om eens anders naar het werk te komen en dit door een vloot duurzame vervoermiddelen ter beschikking te stellen aan een aantal West-Vlaamse bedrijven” zegt gedeputeerde van mobiliteit Jurgen Vanlerberghe.

Duurzame vervoermiddelen

De Provincie stelt per campagneperiode gratis een vloot van 86 duurzame vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Naast 65 elektrische fietsen en 8 speed pedelecs kunnen ze bakfietsen, vouwfietsen, fietskarren, enz. uittesten. Ook bus- en treinpassen, Blue bikes en carpoolmogelijkheden behoren tot het aanbod. De testperiode per bedrijf bedraagt twee weken. In totaal schreven 62 personeelsleden van Page Electronica zich in voor de campagne. “Jullie mogen alvast heel trots zijn op jullie resultaten. In de afgelopen twee weken hebben jullie samen ongeveer 3.300 kilometer op een duurzame manier afgelegd en ongeveer 430 kilogram minder CO2 de lucht in gestoten”, zei gedeputeerde Vanlerberghe.

“Deze testkaravaan is echt iets voor ons”, vertelt zaakvoerder Luc Page. “Hier werken we met een 180-tal personeelsleden en meer dan de helft is afkomstig uit Poperinge. Daarnaast hebben we niet veel parkeermogelijkheden bij ons bedrijf waardoor niet iedereen met de auto naar het werk kan komen. Alle initiatieven die het minder gebruiken van auto in de kijker zetten ondersteunen en testen we dan ook graag. Onze mensen hebben meestal een zittende job, dus het gezondheidsaspect mogen we ook niet uit het oog verliezen. De testperiode was ideaal voor onze personeelsleden om kennis te maken met de verschillende soorten fietsen. Van verschillende personeelsleden, die in deelgemeenten van Poperinge wonen, hoorde ik ook dat ze tijdens de proefperiode een mooie en gemakkelijke fietsroute gevonden hebben om naar het werk te komen.”

Prijzenpot

Personeelsleden Carine Dever, Cindy Alleweireldt en Kristien Fossaert schreven zich in voor de testkaravaan. Carine ging op pad met een elektrische fiets, Cindy met een plooifiets en Kristien waagde zich aan de speedbike. “Dit is een interessant initiatief. Zelf fiets ik dagelijks, want ik woon in de buurt. Ook heb ik al de test gedaan of ik vlugger met de auto of de fiets naar het werk kan komen. De fiets heeft gewonnen. Als je naar een gewone winkel gaat, heb je niet de mogelijkheid om de fietsen voor een langere periode te testen. Ik heb al altijd een plooifiets willen uittesten en dit was nu ook mogelijk”, zegt Cindy. “Ik ben een fervente fietser en heb een mountainbike, koersfiets… Dit leek me het ideale moment om een elektrische fiets uit te testen. Mijn eigen stadsfiets zet ik nog niet aan de kant voor een elektrische, daar voel ik me nog te jong voor”, zegt Carine.

Ook personeelsleden die reeds duurzaam naar het werk komen en geen vervoermiddel wilden testen, konden zich registreren voor deze campagne. Zij maakten ook kans op een prijs. Er werden uiteindelijk 6 prijzen uitgereikt: 3 fietstassen, 3 waardebonnen “100% West-Vlaams” twv. 30 euro/stuk en ten slotte als hoofdprijs een waardebon van een sportwinkel twv 250 euro.