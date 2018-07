Terug naar school met de Pop.pas 31 juli 2018

02u45 0

Van woensdag 1 augustus t.e.m. maandag 3 september kan je meesparen voor één van de 25 Terug naar school-pakketten via de Pop-pas. Bij een aankoop met je Pop.pas krijg je telkens 1 Boekentas.punt. Je creëert extra kansen door 30 Pop.punten in te ruilen voor 1 Boekentas.punt. Uit alle gespaarde Boekentas.punten worden 25 gelukkige winnaars geloot. De prijzen zijn o.a. een notebook t.w.v. 499 euro van GSI Informatix, 2 waardebonnen t.w.v. 50 euro van De Peperstraat en 2 waardebonnen t.w.v. 25 euro van Kidz Fashion. Meer info via www.shopinpops.be. (LBR)