Terminus en Gasthof 't Hommelhof weer in Bib Gourmand 09 november 2018

Michelin heeft gisteren de nieuwe selectie van de Bib Gourmand Benelux bekendgemaakt. In deze elfde editie hebben de inspecteurs van de Michelingids opnieuw een aanbod restaurants in België, Luxemburg en Nederland verzameld. Om in aanmerking te komen, moet je een volledig menu aanbieden (voor-, hoofd- en nagerecht ) voor maximaal 37 euro. De verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier moet bijzonder goed zitten. Uit onze regio werden geen nieuwe namen in de gids opgenomen, maar er verdwenen ook geen restaurants. Zo blijven twee eethuizen uit Watou in de lijst staan. Het eerste is Gasthof 't Hommelhof aan het Watouplein in Watou. Uit hetzelfde dorp blijft ook restaurant Terminus langs de Callicannesweg in Watou nu al een paar jaar in de gids aanwezig. In de gids staan 157 Belgische restaurants, waarvan 20 nieuwe. "Om de lezers nog beter te begeleiden, werd de Bib Gourmand-gids in een nieuw jasje gestoken. Dankzij de toevoeging van foto's en een modernere lay-out krijgt men een beter beeld van de restaurants. Het verhoogde leescomfort zal ongetwijfeld in de smaak vallen", klinkt het . (CMW)