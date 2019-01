Tentoonstelling ‘Körpergefühl’ in Abele met lokale en internationale artiesten LBR

25 januari 2019

25 januari 2019
Poperinge

Van 3 februari tot 3 maart loopt de tentoonstelling ‘Körpergefühl’ in De Queeste Art, langs de Trappistenweg in Abele/Watou. ‘Körpergefühl’ is een tentoonstelling die diverse aspecten van het lichaam in de kunst aansnijdt. “We beginnen met het begin ‘l’origine’ en zien hoe kunstenaars verder zijn aangegrepen door schroom en lust, prikkel en pijn, totem en taboe. Körpergefühl toont het wel en wee van het lichaam door de ogen van internationale kunstenaressen als Louise Bourgeois, Ulyana Gumeniuk, Marcelle Hanselaar, Frauke Wilken en Eve Servent”, klinkt het bij Theun Vonckx van De Queeste Art. Daarnaast is er een selectie schilderijen van de Belgische kunstenaar Roger Somville (1923 – 2014) te zien. Zijn kunstwerken zijn onder andere opgenomen in de collecties van het Museum voor Schone Kunsten te Brussel. De West-Vlaamse meester Godfried Vervisch (1930 – 2014), bekend voor zijn directe en expressionistische stijl, mag ook niet ontbreken. De Bruggeling Peter Jonckheere is vertegenwoordigd met een reeks frappante schetsen op karton en papier. Tenslotte zijn er ook nog de bekroonde grafische werken van Paula Rego, die onlangs meer dan 183.000 bezoekers trok met haar overzichtstentoonstelling in de Musée de l’Orangerie te Parijs.