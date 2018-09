Te koop: kavels Henri Permekeplein en Bommelbilk 01 september 2018

Van de 19 beschikbare loten in de verkaveling Henri Permekeplein in Poperinge zijn er nog 10 niet verkocht. De verkoopsvoorwaarden worden nu op enkele punten gewijzigd. Zo kunnen alle resterende loten worden aangekocht door bouwpromotoren en de korting van 10 euro per vierkante meter voor particulieren wordt verlengd tot 30 juni 2019. De prijs ligt tussen 165 en 175 euro per vierkante meter.





In de verkaveling Bommelbilk zijn er dan weer 26 loten voor halfopen bebouwing en 18 loten voor alleenstaande bebouwing beschikbaar. Na de de aflevering van het verkoopbaarheidsattest wordt de verkoop opgestart. De gemeenteraad stelde hiervoor de verkoopsvoorwaarden, de verkoopsprocedure en de prijs vast. Het gaat om 170 euro per vierkante meter voor halfopen bebouwing en 175 voor open bebouwing. Meer info:





woneninpoperinge.be. (LBR)