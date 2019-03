Taalpunt en Leesplein in bibliotheek De Letterbeek LBR

Poperinge Tijdens de Jeugdboekenmaand kondigt de Poperingse bibliotheek twee nieuwe initiatieven aan. Vanaf de paasvakantie vind je in de bib het nieuwe Makkelijk Lezen Plein en een Taalpunt.

Een Makkelijk Lezen Plein is een speciale plek in de bib voor kinderen die moeite hebben met lezen: een dyslexieprobleem, een achterstand.... Op dit plein vinden kinderen aantrekkelijke, leuke boeken, boeken met een eenvoudiger taalgebruik, een aangepast lettertype en duidelijke lay-out en luisterboeken. Leesplezier bij kinderen stimuleren, is dan ook de bedoeling van het plein. Naast het Makkelijk Lezenplein komt er ook een Taalpunt voor anderstalige of laaggeletterde volwassenen. Met oefenmateriaal om Nederlands te leren, makkelijk lezenboeken en de Wablieft!-krant, de krant in eenvoudige taal.

De bib organiseert twee infoavonden plaats: voor leerkrachten en logopedisten op maandag 29 april om 19 uur en voor ouders op maandag 13 mei om 19 uur.