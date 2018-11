Supporter 's nachts op café voor Thierry Neuville 16 november 2018

In café Sint-Joris in Reningelst supporteren ze vrijdagnacht en zaterdagnacht voor rallyrijder Thierry Neuville. Onze landgenoot hoopt op een historische WK-titel. "De rallyliefhebbers kunnen bij ons terecht om het WK te volgen. De rally wordt in Australië gereden, dus moeten we 's nachts ook het café openhouden om te kunnen volgen", lacht uitbater Michiel Gauquie. "Op groot scherm kan iedereen vrijdag- en zaterdagnacht volgen. Ik ben een echte rallyliefhebber, want ik ben zelf copiloot. Voor het voetbal wordt altijd van alles georganiseerd, maar voor rally jammer genoeg niet. Dit is nochtans een rallystreek en ik weet dat heel veel mensen de WK-ontknoping willen zien. Neuville staat nipt tweede in de stand. Het is dus heel erg spannend. Een Belgische piloot kan wereldkampioen worden, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Zondagochtend weten we wie de winnaar zal zijn. Als Thierry Neuville wereldkampioen wordt, feesten we zondag de hele dag en geeft ik een gratis vat", belooft Michiel. (LBR)