Succesvolle lesmarathon van leerlingen Sint-Janscollege voor vzw Viva La Fiesta LBR

02 april 2019

18u17 0 Poperinge Het vijfde Latijn uit het Sint-Janscollege in Poperinge hield afgelopen vrijdag opnieuw een lesmarathon. Dit jaar kozen de leerlingen vzw Viva La Fiesta als lokaal goed doel. Voorzitter Dries Delannoy ging de leerlingen een hart onder de riem steken.

De leerlingen van het vijfde Latijn van het Sint-Janscollege in Poperinge organiseerden dit jaar opnieuw een lesmarathon. Op 29 en 30 maart werd de lesmarathon georganiseerd. Dit hield in dat de leerlingen 24 uur non-stop les volgden en dat deden ze voor het goede doel. Dit jaar werd vzw Viva La Fiesta gekozen als lokaal goed doel. Deze Poperingse vzw is een vereniging die geld inzamelt om onderzoeken en behandelingen van spierziekten te ondersteunen. De voorbije jaren organiseerden ze verschillende evenementen om mensen met een spierziekte zo goed mogelijk te kunnen helpen. “Een leerling uit het vijfde Latijn deed wat vrijwilligerswerk bij deze vzw en kwam zo op het idee om de marathon voor dit goede doel in te richten”, klinkt het bij begeleidende leerkracht Annelies Beerlandt.

Tijdens de lesmarathon heeft voorzitter Dries Delannoy van Viva La Fiesta in de avond een voordracht gaan geven over zijn spierziekte Strümpel-Lorrain en het ontstaan van vzw Viva La Fiesta. Dries bracht ook neurochirurg dr. Tony Van Havenberg mee van het St. Augustinusziekenhuis in Wilrijk. “Fantastisch wat de leerlingen voor onze vzw doen. Zo wordt de problematiek rond spierziekte wat meer aangekaart en komt onze vereniging ook meer in de schijnwerpers, zegt Dries. “Tijdens mijn voordracht heb ik hen proberen uit te leggen wat mijn spierziekte precies is. Ik denk niet dat de leerlingen wisten wat de ziekte precies was en hoe het is om ermee te leven. Mijn baclofenpomp, soorten medicaties, operaties.. heb ik daarom ook aangehaald. Ik zag dat ze heel geïnteresseerd waren en geboeid waren.”

Dokter Tony Van Havenberg vertelde de leerlingen hoe de ziekte gevonden wordt, welke behandelingen er zijn.. “Uiteraard heb ik hen ook meer uitleg gegeven over onze vzw Viva La Fiesta. Het idee is ontstaan tijdens een opname in het ziekenhuis. Ik wilde iets doen voor lotgenoten. Samen met een paar vrienden heb ik de vzw opgericht t.v.v onderzoek en behandelingen van spierziekten. De klas heeft enorm veel geld binnengehaald via sponsors en spaarpotten. Binnen een tweetal weken zal het totale bedrag van de actie exact duidelijk zijn, maar dat zou ongeveer 2.500 euro zijn.”

Op zaterdag 12 oktober viert de vzw hun 6-jarig bestaan met een Foute Fiesta ‘No Siësta’ in JOC De Kouter in Poperinge. “De leerlingen zullen ook van de partij zijn. Het wordt een avond waar ambiance verzekerd wordt met foute muziek en met als hoofdact Dorothee Vegas & Like Maarten die veel mensen kennen van radio en televisie.”