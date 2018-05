Subsidie voor inrichting mouterij bij Kinderbrouwerij 14 mei 2018

De mouterijtoren bij de Kinderbrouwerij in Reningelst ontvangt een subsidie van 30.855 euro voor de inrichting en verduurzaming. Zes nieuwe projecten krijgen van de Provincie West-Vlaanderen een subsidie. Het is een project van vzw De Fietseling uit Reningelst en het ontvangt een subsidie van 30.855 euro. De subsidie gebeurt in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen. "De subsidie omvat de inrichting van de mouterij en verduurzaming van onze spelen. De eerste verdieping van de mouterij, de familiekroeg, zal een uitgebreid worden", vertelt Wim Chielens van vzw De Fietseling. "Op de tweede verdieping zal het mogelijk worden om spelen te organiseren. De helft van de subsidie is er ook om onze spelen te verduurzamen. Het is de bedoeling dat de spelen een langer leven krijgen en beter tegen een duwtje kunnen." In de toren zelf gebeurt er in dit dossier niets. "Deze subsidie staat los van het project 'Horizon 2025' om de toren op te waarderen tot uitkijktoren en belevingsplatform."





(LBR)